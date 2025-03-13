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Пять человек погибли при пожаре в Благовещенске
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Административное здание загорелось на улице Чайковского в Благовещенске. В результате пожара погибли пять человек. О происшествии рассказали в телеграм-канале МЧС России.
Пожарным удалось спасти 10 человек, из которых трое пострадали. К тушению огня привлекались 40 сотрудников и 11 единиц техники МЧС.
Позже возгорание площадью 180 квадратных метров было ликвидировано.
Ранее взрыв газа произошел в жилом доме в Тобольске. По данным местных властей, всего пострадали три человека. Произошло обрушение, после чего начался пожар. От взрыва были повреждены окна в соседнем многоквартирном доме.
По факту взрыва следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности. Правоохранители осмотрели место происшествия и допросили очевидцев.
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