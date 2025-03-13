Пять человек погибли при пожаре в Благовещенске

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Административное здание загорелось на улице Чайковского в Благовещенске. В результате пожара погибли пять человек. О происшествии рассказали в телеграм-канале МЧС России.

Пожарным удалось спасти 10 человек, из которых трое пострадали. К тушению огня привлекались 40 сотрудников и 11 единиц техники МЧС.

Позже возгорание площадью 180 квадратных метров было ликвидировано.

Ранее взрыв газа произошел в жилом доме в Тобольске. По данным местных властей, всего пострадали три человека. Произошло обрушение, после чего начался пожар. От взрыва были повреждены окна в соседнем многоквартирном доме.

По факту взрыва следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности. Правоохранители осмотрели место происшествия и допросили очевидцев.