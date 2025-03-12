Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в частном доме в Тобольске

Фото: телеграм-канал SHOT

Следователи возбудили уголовное дело в связи с взрывом газа в частном жилом доме в Тобольске Тюменской области, сообщается в телеграм-канале регионального следственного управления СК России.

"<...> Следственными органами <...> возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности")", – сказано в сообщении.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия и допрашивают очевидцев.

Взрыв газа в частном доме в Тобольске произошел 12 марта в доме 33 на Октябрьской улице. По данным главы города Петра Вагина, в результате инцидента пострадали три человека, а в доме произошло обрушение.

Кроме того, после взрыва начался пожар. Возгорание ликвидируют 19 специалистов и 7 единиц техники. Состояние двух пострадавших после взрыва газа в частном доме в Тобольске оценивается как крайне тяжелое.