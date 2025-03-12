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12 марта, 17:32

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Пострадавшие при взрыве газа в доме в Тобольске находятся в тяжелом состоянии

Власти рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Тобольске

Фото: 72.mchs.gov.ru

Состояние двух пострадавших после взрыва газа в частном доме в Тобольске Тюменской области оценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра правительства региона.

"Два пациента госпитализированы в профильное отделение в областную больницу №3", – говорится в сообщении.

Взрыв газа произошел 12 марта в доме 33 на Октябрьской улице Тобольска. По информации главы города Петра Вагина, всего пострадали три человека. Произошло обрушение, после чего начался пожар. От взрыва были повреждены окна в соседнем многоквартирном доме.

Из-за ЧП оказался перекрыт участок Октябрьской улицы от улицы Радищева до переулка Рощинского, жителям советовали выбирать пути для объезда.

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