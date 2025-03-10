Двое пожарных погибли при тушении дома в Соликамске

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Два сотрудника МЧС РФ погибли при тушении пожара в частном доме в Соликамске Пермского края. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

По данным МЧС, возгорание произошло в одноэтажном деревянно-рубленом доме на площади 900 квадратных метров. В результате пожара произошло обрушение кровли, под завалами которой оказались сотрудники МЧС.

На месте ЧП задействованы более 40 специалистов и 19 единиц техники.

Ранее пожар произошел в кафе на площади 800 квадратных метров в Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа. В здании обрушилась кровля. Спустя некоторое время огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение.

До этого 12 человек эвакуировали из загоревшегося административного здания на Новозаводской улице в Москве. Там воспламенились складские материалы. Возгорание ликвидировали на площади 20 квадратных метров, пострадавших не было.

