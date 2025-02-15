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15 февраля, 17:48

Происшествия

Кровля кафе обрушилась в результате пожара в Нефтеюганске

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа произошел пожар в кафе на площади 800 квадратных метров. В результате обрушилась кровля, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В Нефтеюганске горит одноэтажное здание на 800 "квадратах". Кровля обрушилась на 100 "квадратах", – говорится в сообщении.

Пожарным удалось локализовать возгорание. На месте работают 23 специалиста и 6 единиц техники.

Ранее на Центральном рынке в Симферополе загорелось двухэтажное торговое здание. Площадь пожара составляла тысячу квадратных метров.

Из-за ветра пламя распространилось на соседнее здание. Спустя некоторое время прибывшим на место пожарным удалось локализовать возгорание. Позже пожар был полностью потушен. Причины возгорания устанавливаются.

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