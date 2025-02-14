Пожар в пансионате Анапы полностью ликвидирован

Фото: телеграм-канал Mash

Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в пансионате под Анапой, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Возгорание в пансионате, расположенном в станице Благовещенской, началось вечером 14 февраля. Огонь охватил 1,4 тысячи квадратных метров, затронув корпус проживания и общепит.

В пансионате располагается штаб волонтеров, которые занимаются устранением последствий разлива мазута в Черном море.

Спустя время спасатели смогли локализовать возгорание и ликвидировать открытое горение. Как отметили в прокуратуре по Краснодарскому краю, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.