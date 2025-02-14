14 февраля, 21:42Происшествия
Открытое горение в пансионате Анапы ликвидировано
Фото: телеграм-канал SHOT
Открытое горение в пансионате, расположенном на территории Анапы, удалось ликвидировать, сообщила пресс-служба МЧС России.
О возгорании в станице Благовещенской стало известно вечером в пятницу, 14 февраля. Огонь охватил 1 400 квадратных метров, затронув корпус проживания и общепит.
При этом в данном пансионате располагается действующий штаб волонтеров, которые занимаются лкивидацией последствий разлива мазута.
Позже возгорание было локализовано. К тушению привлекли 89 специалистов и 29 единиц техники.
СМИ со ссылкой на прокуратуру Кубани отмечали, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Анапской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту возгорания. Жертв и пострадавших нет.
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