14 февраля, 19:57Происшествия
Площадь пожара в пансионате Анапы возросла до 1,4 тыс "квадратов"
При этом в данном пансионате располагается действующий штаб волонтеров, которые занимаются лкивидацией последствий разлива мазута, отметила в беседе с ТАСС представитель администрации города на месте Инела Белых.
"Гуманитарка, скорее всего, вся сгорела, потому что, судя по видеозаписи, которую я вижу, там находится склад. Сейчас будем подсчитывать объем, в основном там продукты", – подчеркнула она.
О возгорании в станице Благовещенской стало известно вечером в пятницу, 14 февраля. Изначально огонь охватил 1 тысячу квадратных метров.
Пожар затронул корпус проживания и общепит. В связи с этим оттуда эвакуировали 26 человек. По предварительным данным, никто из них не пострадал. Для ликвидации возгорания задействовали 79 специалистов и 25 единиц техники.
Спасатели потушили пожар в строящемся доме в 1-м Тушинском проезде Москвы