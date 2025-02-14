Площадь пожара в пансионате Анапы возросла до 1,4 тыс "квадратов"

Площадь пожара в пансионате, расположенном на территории Анапы, выросла до 1 400 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России.

При этом в данном пансионате располагается действующий штаб волонтеров, которые занимаются лкивидацией последствий разлива мазута, отметила в беседе с ТАСС представитель администрации города на месте Инела Белых.

"Гуманитарка, скорее всего, вся сгорела, потому что, судя по видеозаписи, которую я вижу, там находится склад. Сейчас будем подсчитывать объем, в основном там продукты", – подчеркнула она.

О возгорании в станице Благовещенской стало известно вечером в пятницу, 14 февраля. Изначально огонь охватил 1 тысячу квадратных метров.

Пожар затронул корпус проживания и общепит. В связи с этим оттуда эвакуировали 26 человек. По предварительным данным, никто из них не пострадал. Для ликвидации возгорания задействовали 79 специалистов и 25 единиц техники.