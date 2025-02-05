Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 февраля, 09:05

Происшествия

Возгорание резервуара с остатками нефтепродуктов на Кубани потушено

Фото: depositphotos/My_inspiration

Пожар на резервуаре с остатками нефтепродуктов в станице Новоминской Каневского района Кубани удалось потушить. Об этом сообщает пресс-служба оперштаба Краснодарского края.

Пожар после падения обломков беспилотника на резервуар с остатками нефтепродуктов начался на Кубани в ночь на 5 февраля. Ему был присвоен на тот момент второй ранг сложности.

К тушению привлекали 55 человек и 19 единиц техники. Никто в результате происшествия не пострадал.

Читайте также


происшествияпожаррегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика