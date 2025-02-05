05 февраля, 09:05Происшествия
Возгорание резервуара с остатками нефтепродуктов на Кубани потушено
Фото: depositphotos/My_inspiration
Пожар на резервуаре с остатками нефтепродуктов в станице Новоминской Каневского района Кубани удалось потушить. Об этом сообщает пресс-служба оперштаба Краснодарского края.
Пожар после падения обломков беспилотника на резервуар с остатками нефтепродуктов начался на Кубани в ночь на 5 февраля. Ему был присвоен на тот момент второй ранг сложности.
К тушению привлекали 55 человек и 19 единиц техники. Никто в результате происшествия не пострадал.