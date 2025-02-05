Возгорание резервуара с остатками нефтепродуктов на Кубани потушено

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Пожар на резервуаре с остатками нефтепродуктов в станице Новоминской Каневского района Кубани удалось потушить. Об этом сообщает пресс-служба оперштаба Краснодарского края.

Пожар после падения обломков беспилотника на резервуар с остатками нефтепродуктов начался на Кубани в ночь на 5 февраля. Ему был присвоен на тот момент второй ранг сложности.

К тушению привлекали 55 человек и 19 единиц техники. Никто в результате происшествия не пострадал.

