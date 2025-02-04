ВС РФ уничтожили украинскую управляемую ракету "Нептун" над Азовским морем

Фото: телеграм-канал "Минобороны РФ"

За ночь российские средства ПВО уничтожили украинскую управляемую ракету "Нептун" над акваторией Азовского моря, сообщает Минобороны РФ.

Днем ранее системы противовоздушной обороны РФ уничтожили в сумме 70 украинских БПЛА над шестью регионами страны. 27 из них были сбиты над Ростовской областью, а еще 25 – в небе над Волгоградской.

В тот же день ВКС РФ сбили Су-27 ВСУ, а также поразили объект энергетики, военные аэродромы, цеха производства, места хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также скопления живой силы и техники противника в 146 районах.

