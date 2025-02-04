РИА Новости: взрывы прогремели в Киеве

04 февраля, 06:38Политика
Фото: 123RF/bryanwilkinson
Взрывы прогремели в Киеве. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.
По данным СМИ, в украинской столице объявлена воздушная тревога. Предупреждение об угрозе с воздуха также действует в Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях страны.
В конце января российские военнослужащие поразили критически важные объекты газоэнергетической инфраструктуры Украины, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса страны (ВПК).
Для нанесения ударов были задействованы оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия. ВС РФ также ликвидировали скопления живой силы и техники противника в 144 районах.
ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины