Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает RT, ссылаясь на сводку Минобороны РФ.

Под удар также попали украинские дроны и горюче-смазочные материалы. Кроме того, российские военнослужащие уничтожили скопление живой силы противника и технику в 136 районах.

Тем временем расчеты реактивных систем "Град" группировки войск "Южная" нанесли удар по штурмовым группам и военной технике ВСУ в районе населенного пункта Дачное, сорвав контратаку на недавно освобожденное Курахово.

В свою очередь, бойцы "Запада" освободили село Западное в Харьковской области. В ходе боевых действий украинские формирования потеряли более 460 военных, танк, семь боевых бронированных машин, в том числе два американских бронетранспортера М113, 14 пикапов, шесть орудий полевой артиллерии и два полевых склада боеприпасов.