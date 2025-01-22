Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 07:45

Политика

Группировка ВС РФ "Южная" сорвала контратаку ВСУ на Курахово

Группировка ВС РФ "Южная" сорвала контратаку ВСУ на Курахово

Маск на президентском параде Трампа сделал жест, похожий на нацистское приветствие

Трамп подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима ЧС

Посольство РФ находится на связи с ведомствами Турции по пожару на горнолыжном курорте

Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили возможные контакты с США по конфликту на Украине

Трамп подписал почти 200 указов в первый день на посту президента США

Си Цзиньпин и Владимир Путин провели видеоразговор

Новости мира: Трамп приостановил помощь Украине на 90 дней

Военнослужащим инженерных войск группировки "Запад" вручили госнаграды

Новости мира: восемь человек погибли при пожаре в сербском доме престарелых

Расчеты реактивных систем "Град" группировки войск "Южная" нанесли удар по штурмовым группам и военной технике ВСУ в районе населенного пункта Дачное, сорвав контратаку на недавно освобожденное Курахово.

На курском направлении российские военные за последние сутки уничтожили танк Abrams, боевую машину пехоты Bradley и более 270 военнослужащих противника. Также ведутся работы по разминированию освобожденных территорий, где находят снаряды иностранного производства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоМаксим ШаманинНика КараваеваЯрослава Коценко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика