Расчеты реактивных систем "Град" группировки войск "Южная" нанесли удар по штурмовым группам и военной технике ВСУ в районе населенного пункта Дачное, сорвав контратаку на недавно освобожденное Курахово.

На курском направлении российские военные за последние сутки уничтожили танк Abrams, боевую машину пехоты Bradley и более 270 военнослужащих противника. Также ведутся работы по разминированию освобожденных территорий, где находят снаряды иностранного производства.

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