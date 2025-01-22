Трое чиновников из Бурятии отправятся добровольцами на СВО

Фото: 123RF/bumbledee

Зампреды правительства Бурятии Алдар Гулгенов и Иван Альхеев, а также исполняющий обязанности министра сельского хозяйства региона Амгалан Дармаев вызвались добровольно принять участие в спецоперации на Украине. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.

"Мои коллеги пополнят подразделение в составе отряда "Тигр", которое формирует Дальневосточный федеральный округ по поручению полпреда (президента РФ в ДФО. – Прим. ред.) Юрия Петровича Трутнева", – отметил Цыденов.

Глава республики напомнил, что в этом подразделении уже отслужил заместитель полномочного представителя в ДФО Денис Андреев. Цыденов поблагодарил своих коллег за мужественное решение.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что республика отправила в зону специальной военной операции очередную группу добровольцев, которые прошли подготовку на базе Российского университета спецназа.

Отправившиеся на СВО бойцы прошли ускоренный курс обучения. В него входит широкий спектр наиболее востребованных умений и навыков.

Владимир Путин на итоговой коллегии Минобороны РФ заявил, что в 2024 году свыше 430 тысяч человек подписали контракт с вооруженными силами. Поток добровольцев при этом не прекращается, подчеркнул президент.