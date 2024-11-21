Участник СВО Гаджимурадов назначен главой города Дагестанские Огни

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Бывший заместитель командира батальона "Ахмат" Замир Гаджимурадов, принимавший участие в СВО в качестве добровольца, назначен новым главой города Дагестанские Огни. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

На пост его утвердило местное собрание депутатов. Как уточнили в администрации, Гаджимурадов был удостоен ордена "Мужества", а также занимал должность советника главы Дагестана с июля 2024 года.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал своевременной идею делать из героев СВО чиновников, так как она является проявлением заботы о будущем России. Патриарх подчеркнул, что решительность, мужество и опыт таких людей принесут плоды на занимаемых ими государственных должностях.

По его мнению, те, кто доказал кровью и потом свою готовность самоотверженно служить Отечеству, очень нужны России. Кроме того, патриарх заявил, что со многими героями СВО россияне связывают большие надежды на положительные перемены в жизни общества и государства.

По данным на 18 ноября, на участие во втором потоке программы для ветеранов спецоперации "Время героев" подали заявки 6 640 человек. При этом уже 12 участников первого потока получили назначения на должности. Среди них – полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель "Движения первых" Артур Орлов и сенатор Алексей Кондратьев.