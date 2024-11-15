Более тысячи заявок подано в первые часы с начала нового потока "Времени героев"

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Более тысячи заявок подано в первые часы с начала регистрации на новый поток кадровой программы для военнослужащих "Время героев", сообщается в телеграм-канале проекта.

Такого результата удалось достичь в период с 00:00 до 08:00 15 ноября.

Кроме того, уже 12 участников первого потока получили назначения на должности. Среди них – полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель "Движения первых" Артур Орлов и сенатор Алексей Кондратьев, а также руководитель программы "Время героев" Мария Костюк, которая была назначена врио губернатора Еврейской автономной области.

"Всего же в ближайшее время ожидается 46 назначений из числа участников программы", – добавляется в сообщении.

Все участники "Времени героев", еще не получившие назначения, остаются в кадровом резерве и будут востребованы, уверен пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о том, для чего потребовался второй поток программы, если резервы первого еще не исчерпаны.

