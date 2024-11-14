Программа "Время героев" откроет дополнительный набор участников 15 ноября

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Президентская программа "Время героев" объявила об открытии дополнительного набора участников. Он пройдет в период с 15 ноября 2024 года по 15 января 2025-го. Об этом рассказал руководитель проекта Алексей Комиссаров, пишет РИА Новости.

Решение было принято на заседание общественного совета программы. На нем также были обсуждены итоги второго образовательного модуля. Так, по словам Комиссарова, все участники сейчас проходят стажировку, а часть из них уже получили серьезные назначения.

В новый поток же смогут попасть те, кто показал наилучшие результаты в первой волне набора весной текущего года, однако не вошел в число 83 участников. Кроме того, возможность попасть в программу представится и тем, кто успешно прошел тестирование в пунктах дистанционной оценки и показал высокие результаты по итогам прохождения программы обучения в Президентской академии.

Рассмотрят также и тех, кто по каким-либо причинам не смог сделать этого раньше. Комиссаров уточнил, что все полученные заявки будут рассмотрены до мая 2025 года. В этом же месяце и начнется второй поток.

Он также отметил, что участники проекта – это "элита нашей страны". Образовательная программа "Время героев" построена так, чтобы они могли получить все необходимые теоретические знания по государственному и муниципальному управлению, экономике, финансам и инвестициям.

"Кроме этого, (программа позволяет. – Прим. ред.) на практике посмотреть, как реализуются поставленные задачи, побывать в регионах, поработать в качестве наставляемых с руководителями страны", – заключил Комиссаров.

Многие из участников платформы уже получили новые назначения на ответственные должности, рассказывал ранее Владимир Путин. Например, ветеран спецоперации Владимир Сайбель, прошедший обучение в программе, был назначен на должность заместителя начальника департамента социального развития РЖД.

В свою очередь, еще один участник "Времени героев" Алексей Кондратьев занял должность сенатора России от исполнительного органа Курской области.