Собянин обсудил с депутатом ГД Первышовым программу "Время героев"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин обсудил с депутатом ГД Евгением Первышовым кадровую программу для участников СВО "Время героев", сообщается в телеграм-канале мэра столицы.

Градоначальник также поделился с парламентарием опытом управления мегаполисом и рассказал о главных проектах отраслей Москвы, задачах и ближайших планах.

"Желаю Евгению удачи в последующем обучении и реализации всех планов на благо нашей страны. Со своей стороны окажем всю необходимую поддержку и участие", – написал он.

В мае стартовало обучение первых 83 участников программы "Время героев", которая реализуется по поручению Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления "Сенеж". Позже президент на встрече с участниками "Времени героев" добавил, что программа включает в себя более 80 человек, а в зоне СВО находится почти 700 тысяч человек.

