Участник программы "Время героев" Кондратьев стал сенатором от Курской области

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Участник президентской программы "Время героев" Алексей Кондратьев получил должность сенатора России от исполнительного органа Курской области, рассказал в своем телеграм-канале глава региона Алексей Смирнов.

Кондратьев уже подписал соответствующее постановление, уточнил губернатор.

Новый сенатор является ветераном боевых действий и участником президентской программы "Время героев". Кондратьев принимал участие в эвакуации мирных жителей с приграничных территорий Курской области. Он также использует свой боевой опыт в ходе формирования отряда "Барс-Курск", подчеркнул Смирнов.

Ранее депутаты единогласно избрали главой Сочи бывшего вице-губернатора Кубани Андрея Прошунина. Как отметил председатель городского собрания города Виктор Филонов, поддержка депутатского корпуса обусловлена объективными причинами.

