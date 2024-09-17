Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября, 16:03

Политика

Участник программы "Время героев" Кондратьев стал сенатором от Курской области

Фото: vk.com/Курская область

Участник президентской программы "Время героев" Алексей Кондратьев получил должность сенатора России от исполнительного органа Курской области, рассказал в своем телеграм-канале глава региона Алексей Смирнов.

Кондратьев уже подписал соответствующее постановление, уточнил губернатор.

Новый сенатор является ветераном боевых действий и участником президентской программы "Время героев". Кондратьев принимал участие в эвакуации мирных жителей с приграничных территорий Курской области. Он также использует свой боевой опыт в ходе формирования отряда "Барс-Курск", подчеркнул Смирнов.

Ранее депутаты единогласно избрали главой Сочи бывшего вице-губернатора Кубани Андрея Прошунина. Как отметил председатель городского собрания города Виктор Филонов, поддержка депутатского корпуса обусловлена объективными причинами.

Читайте также


политика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика