Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября, 15:13

Политика

Кандидатуры на посты в Госдуму утверждены

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Депутаты Госдумы приняли постановление о назначении бывшего вице-премьера Виктории Абрамченко на должность зампредседателя нижней палаты парламента, соответствующий документ опубликован в электронной думской базе.

"Избрать депутата Государственной думы Абрамченко Викторию Валериевну заместителем председателя Государственной думы Федерального Собрания РФ", – говорится в тексте постановления.

Помимо этого, на должность председателя комитета по физической культуре и спорту был утвержден Олег Матыцин, на должность председателя комитета по энергетике – Николай Шульгинов. Также председателем комитета по культуре избрана Ольга Казакова, а председателем комитета по просвещению – Ирина Белых.

Между тем торжественная церемония принесения присяги избранных депутатов парламента Москвы восьмого созыва прошла в Мосгордуме. При вступлении в должность парламентарии принесли присягу, после чего председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова вручила каждому соответствующее удостоверение и нагрудный знак.

10 сентября Мосгоризбирком признал выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва состоявшимися. По результатам обработки всех бюллетеней, представители от "Единой России" получили 38 из 45 мандатов.

Читайте также


политика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика