Кандидатуры на посты в Госдуму утверждены

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Депутаты Госдумы приняли постановление о назначении бывшего вице-премьера Виктории Абрамченко на должность зампредседателя нижней палаты парламента, соответствующий документ опубликован в электронной думской базе.

"Избрать депутата Государственной думы Абрамченко Викторию Валериевну заместителем председателя Государственной думы Федерального Собрания РФ", – говорится в тексте постановления.

Помимо этого, на должность председателя комитета по физической культуре и спорту был утвержден Олег Матыцин, на должность председателя комитета по энергетике – Николай Шульгинов. Также председателем комитета по культуре избрана Ольга Казакова, а председателем комитета по просвещению – Ирина Белых.

Между тем торжественная церемония принесения присяги избранных депутатов парламента Москвы восьмого созыва прошла в Мосгордуме. При вступлении в должность парламентарии принесли присягу, после чего председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова вручила каждому соответствующее удостоверение и нагрудный знак.

10 сентября Мосгоризбирком признал выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва состоявшимися. По результатам обработки всех бюллетеней, представители от "Единой России" получили 38 из 45 мандатов.