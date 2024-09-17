Депутаты Мосгордумы восьмого созыва приняли присягу

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Торжественная церемония принесения присяги избранных депутатов парламента Москвы восьмого созыва состоялась в Мосгордуме, сообщает Агентство "Москва".

При вступлении в должность парламентарии принесли присягу, текст которой соответствовал уставу столицы. После этого председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова вручила каждому из избранных депутатов соответствующее удостоверение и нагрудный знак.

До начала мероприятия перед победившими на выборах депутатами выступил Сергей Собянин. Он обратил внимание, что конкуренция на выборах оказалось самой высокой за последние годы.

По словам мэра, парламентарии достойно прошли все этапы выборной кампании. Глава города напомнил, что они встречались с москвичами и получили большое количество наказов, про которые не забудут.

"Особенностью нынешних выборов была беспрецедентная явка, которая в два раза практически превысила явку на выборы в Мосгордуму предыдущего созыва. Это означает, что за ваши мандаты проголосовало гораздо больше москвичей, чем в предыдущие годы. Это дополнительная ответственность перед москвичами, перед теми, кто вас избирал, перед теми, кто пришел на выборы", – обратил внимание Собянин.

Мэр также отметил, что в настоящий момент перед властями столицы и новым созывом депутатов стоят совместные задачи по развитию Москвы как лучшего города планеты. Глава города призвал не отступать от этих стратегических целей, "несмотря на сложную ситуацию, которую переживает страна, несмотря на экономическую блокаду большинства стран мира".

Собянин также признал, что это сложная задача. Он обратил внимание, что столица всегда оставалась "опорой" для России и "комфортным домом для миллионов граждан". В настоящее время Москва входит в пятерку крупнейших экономик среди самых больших мегаполисов в мире, напомнил мэр.

"Поэтому мы должны ответственно работать, не отступаясь от своих целей и задач. Лучший город на Земле – это не пустые слова, это цель, которая конкретизируется в совершенно конкретные программы и конкретное дело. Это задача создания одной из крупнейших экономик среди городов мира", – подчеркнул он.

По словам мэра, к понятию "лучший город Земли" относятся лучшая транспортная система, лучшая социальная сфера и лучшее здравоохранение. Он подчеркнул, что в этих областях столица уже достигла больших успехов. Так, мэр напомнил, что в течение последних лет было введено рекордное число дорог, развязок, станций метро.

Кроме того, Собянин обратил внимание на необходимость продолжения работы по обеспечению доступной медицинской помощью каждого жителя столицы. По его словам, реконструкция и модернизация всей системы здравоохранения города ведется "огромными темпами". Мэр подчеркнул, что задача властей столицы состоит в том, чтобы завершить ее "в ближайшие годы".

Не менее доступным и качественным должно быть образование москвичей, подчеркнул он. В этих целях, по словам мэра, в городе ведется модернизация образовательных учреждений, а также был разработан новый стандарт московской школы и создается самая крупная система средне-технического образования во всем мире.

"Это те конкретные программы, которые мы сегодня реализуем. Конечно, это социальная забота о москвичах, которая всегда была брендом Москвы, и мы ее обязательно должны поддерживать, заботиться о ветеранах. Конечно, это развитие культуры, развитие театров, культурных центров, создание в Москве мирового центра киноиндустрии. Это спортивный город, это чистый, благоустроенный город. Это хорошая экология, которая должна улучшаться с каждым годом", – заявил Собянин.

В заключение глава города обратил внимание, что Москва также должна продолжать заботиться о военных, которые принимают участие в спецоперации, помогая армии и фронту.

Ранее Собянин подписал указ, в соответствии с которым первое заседание нового состава Московской городской думы назначено на 18 сентября 2024 года. Контроль за выполнением предписания возложен на заммэра в правительстве Москвы, главу аппарата мэра и правительства столицы Наталью Сергунину.

10 сентября Мосгоризбирком признал выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва состоявшимися. По результатам обработки всех бюллетеней, представители от "Единой России" получили 38 из 45 мандатов. Также в парламент Москвы прошли два самовыдвиженца, три человека от КПРФ и по одному от партий "Новые люди" и "СР-ЗП".