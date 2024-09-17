Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин пожелал депутатам Мосгордумы успешной и плодотворной работы. Об этом он сообщил в своем личном блоге.

Мэр напомнил, что 10 дней назад москвичи избрали депутатов. В голосовании приняли участие 3,16 миллиона, или 40,4% избирателей. Как заметил Собянин, это почти в два раза больше, чем в 2019 году: около полутора миллионов москвичей пришли на выборы депутатов впервые.

По итогам 38 мандатов (84%) получила партия "Единая Россия".

"В нашу команду победителей вошли как депутаты прошлых созывов, так и новые политики, впервые заявившие о себе. Вместе с огромным кредитом доверия на нас теперь ложится и огромная ответственность за будущее города и благополучие москвичей", – написал мэр.

По его словам, 18 сентября столичный парламент нового VIII созыва соберется на первое заседание. Работа МГД имеет огромное значение для столицы, подчеркнул мэр. Он рассказал, что каждый год парламент принимает около 40 различных законов, из которых важнейшим является городской бюджет. К рассмотрению проекта бюджета на предстоящие 2025–2027 годы депутатам предстоит приступить уже через несколько недель.

Собянин отметил, что Дума назначает мировых судей, которые разбирают значительную часть гражданских, административных и уголовных дел. Также депутаты ведут огромную работу с гражданами, представляют их интересы и помогают решить повседневные проблемы, заключил мэр.

Выборы депутатов МГД, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино проходили с 6 по 8 сентября. Всего участие в голосовании приняли 3 155 663 избирателя, 3 009 865 из которых воспользовались электронным и дистанционным голосованием, а еще 145 820 – бумажным вариантом.

Московская городская избирательная комиссия признала выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва состоявшимися. Такое решение принято в ходе заседания комиссии. Было избрано 45 депутатов по одномандатным избирательным округам.

По результатам обработки всех бюллетеней, помимо "Единой России", в парламент Москвы прошли два самовыдвиженца, три человека от КПРФ и по одному от партий "Новые люди" и "СР-ЗП".