Памфилова заявила, что случаев признания итогов голосования недействительными нет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Случаев признания итогов голосования недействительными в ходе выборов всех уровней не зафиксировано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Центризбиркома РФ Эллу Памфилову.

"По информации, полученной от наших избирательных комиссий на текущий момент, на выборах высших должностных лиц регионов, депутатов законодательных органов, на всех уровнях выборов случаев признания итогов голосования недействительными на избирательных участках нет", – заявила Памфилова.

Также она подчеркнула, что избирательным комиссиям следует внимательно и оперативно рассмотреть все обращения о возможных нарушениях и принять объективные решения.

Ранее представитель МВД РФ Дмитрия Дацко заявил, что в России не зарегистрировали нарушения, которые могли бы повлиять на итоги выборов. По его словам, сотрудники ведомства возбудили пять уголовных дел, имеющих отношение к проведению избирательных кампаний, однако почти все они связаны с ложными сообщениями о террористических актах.