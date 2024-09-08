08 сентября, 18:59Политика
Памфилова отметила устойчивость и адаптивность избирательной системы РФ
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий
Избирательная система РФ отличается максимальной устойчивостью и адаптивностью, отметила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Она очень динамична, оперативна, адаптивна, креативна. Именно это позволяет очень быстро реагировать на те внешние угрозы, которые есть", – приводит РИА Новости ее слова.
При этом какой-либо активной деятельности антироссийских оппонентов в рамках текущей кампании не наблюдается, подчеркнула глава ЦИК. По мнению Памфиловой, они могли выдохнуться.
Все попытки Запада помешать выборам в РФ провалились, сообщил, в свою очередь, глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
"Их участники переключились на критику хода выборов и электронной системы голосования, звучали призывы к бойкоту выборов. Но, как видим, и в этих провокациях они успеха не достигли", – добавил он.
В самом начале избирательной кампании вблизи иностранных экстремистских и нежелательных организаций иноагенты объявили сбор подписей в поддержку своих кандидатов в Мосгордуму, напомнил парламентарий. В Санкт-Петербурге при этом проводилась сомнительная акция "За любого, кроме", рассказал он.
Пискарев сделал акцент на том, что процедура выборов в стране прошла в полном соответствии законодательству.
Воскресенье, 8 сентября, объявлено единым днем голосования в России.
ЦИК РФ получил информацию о возможных нарушениях агитации и информирования избирателей из 28 российских регионов во время ЕДГ. Однако из всех поступивших обращений подтвердился лишь один факт нарушения.
Избирательные комиссии, расположенные в приграничье, получили право использовать все возможные способы голосования в рамках действующего закона для обеспечения безопасности граждан.
В Хабаровском крае, на Сахалине и Камчатке завершились выборы