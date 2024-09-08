Памфилова отметила устойчивость и адаптивность избирательной системы РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Избирательная система РФ отличается максимальной устойчивостью и адаптивностью, отметила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Она очень динамична, оперативна, адаптивна, креативна. Именно это позволяет очень быстро реагировать на те внешние угрозы, которые есть", – приводит РИА Новости ее слова.

При этом какой-либо активной деятельности антироссийских оппонентов в рамках текущей кампании не наблюдается, подчеркнула глава ЦИК. По мнению Памфиловой, они могли выдохнуться.

Все попытки Запада помешать выборам в РФ провалились, сообщил, в свою очередь, глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

"Их участники переключились на критику хода выборов и электронной системы голосования, звучали призывы к бойкоту выборов. Но, как видим, и в этих провокациях они успеха не достигли", – добавил он.

В самом начале избирательной кампании вблизи иностранных экстремистских и нежелательных организаций иноагенты объявили сбор подписей в поддержку своих кандидатов в Мосгордуму, напомнил парламентарий. В Санкт-Петербурге при этом проводилась сомнительная акция "За любого, кроме", рассказал он.

Пискарев сделал акцент на том, что процедура выборов в стране прошла в полном соответствии законодательству.

Воскресенье, 8 сентября, объявлено единым днем голосования в России.

ЦИК РФ получил информацию о возможных нарушениях агитации и информирования избирателей из 28 российских регионов во время ЕДГ. Однако из всех поступивших обращений подтвердился лишь один факт нарушения.

Избирательные комиссии, расположенные в приграничье, получили право использовать все возможные способы голосования в рамках действующего закона для обеспечения безопасности граждан.

