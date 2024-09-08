ЦИК РФ дал возможность ТИК в приграничье применить все способы голосования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Центральная избирательная комиссия России предоставила право избирательным комиссиям, расположенным в приграничье, использовать все возможные способы голосования в рамках действующего закона для обеспечения безопасности граждан. Об этом сообщила председатель комиссии Элла Памфилова на сессии "Общественный контроль и наблюдение за голосованием", передает РИА Новости.

При этом, по ее словам, перед ЦИК стояла задача организовать экстерриториальные участки, чтобы все смогли проголосовать. Однако, несмотря на усложнение работы избирательных комиссий, всем удалось справиться с поставленной задачей.

Жалоб на нарушения мало, несмотря на то, что выборы проходят в экстраординарной ситуации, отметила ранее Памфилова. Она также заявила, что никаких дискредитирующих выборы в России поводов к данному моменту не зафиксировано.

Горожане все еще могут проголосовать. Участки будут открыты для жителей столицы до 20:00 8 сентября в Москве. Кроме того, у москвичей еще есть возможность выразить свою позицию онлайн.

