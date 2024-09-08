Памфилова: в РФ не зафиксировали дискредитирующих выборы поводов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Никаких дискредитирующих выборы в России поводов к данному моменту не зафиксировано, рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Мы хотели разобрать конкретные фейки, опровергать информацию, ложную, дискредитирующую выборы. Практически такого нет, это такие незначительные вещи, на которые не стоит тратить время", – передает РИА Новости ее слова.

В рамках выборов 66 бюллетеней признали недействительными на трех участках в Челябинской области и на Алтае, отметила она. Памфилова подчеркнула, что к этому вопросу жесткий и бескомпромиссный подход.

8 сентября стал единым днем голосования в России.

ЦИК РФ получил информацию о возможных нарушениях агитации и информирования избирателей из 28 российских регионов во время ЕДГ. Однако из всех поступивших обращений подтвердился лишь один факт нарушения.

Жалоб на нарушения мало, несмотря на то, что выборы проходят в экстраординарной ситуации, отметила ранее Памфилова.

