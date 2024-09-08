ЦИК получил сообщения о нарушениях агитации из 28 регионов

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Информация о возможных нарушениях агитации и информировании избирателей была направлена в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) из 28 российских регионов во время единого дня голосования. Об этом рассказала секретарь комиссии Наталья Бударина, передает РИА Новости.

По ее словам, из всех поступивших обращений подтвердился лишь один факт нарушения. В связи с этим региональная комиссия составила протокол об административном правонарушении. В остальных 55 субъектах РФ, где проводятся выборы, информации о соответствующих нарушениях не поступало, уточнила Бударина.

Ранее председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что жалоб на нарушения во время единого дня голосования (ЕДГ) мало, несмотря на то, что выборы проходят в экстраординарной ситуации. Она уточнила, что зафиксированы попытки отдельных представителей партий вмешаться в работу избирательных комиссий.

По ее данным, порядка 150 тысяч атак на интернет-ресурсы ЦИК России было заблокировано с начала голосования на выборах. Она уточнила, что из всех атак около трех тысяч – это воздействие высокого уровня критичности.

За прозрачностью выборов в Москве следят с помощью камер видеонаблюдения свыше 12 тысяч человек. Наблюдатели находятся как в Общественном штабе, так и на избирательных участках.

Москвичи еще могут успеть проголосовать на выборах депутатов МГД, муниципальных депутатов ТиНАО и Куркина. Для них будут открыты избирательные участки вплоть до 20:00 8 сентября. Горожане могут отдать свой голос онлайн или через терминал на участке, а также воспользоваться бумажным бюллетенем по ранее поданному заявлению.

