Последний розыгрыш программы "Миллион призов" пройдет 9 сентября

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Последний розыгрыш акции "#ВыбираемВместе2024 – Москва" программы "Миллион призов" состоится утром 9 сентября, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

По его итогам призовые баллы смогут получить участники электронного голосования в рамках выборов депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино, которые выразили свою позицию в период с 20:01 7 сентября и до завершения выборов 8 сентября.

Те, кто войдет в число победителей, получат СМС от DIT_MOS на номер телефона, который указан в их личном кабинете на mos.ru. При этом им может прийти и иное уведомление, предусмотренное порядком проведения акции.

Для получения призовых баллов нужно будет активировать уникальный код участника. Сделать это победители смогут на сайте "Миллион призов". В срок до 30 сентября они должны будут зайти на страницу акции, пройти авторизацию и нажать на кнопку "Активировать код".

Итоги розыгрыша будут опубликованы на странице акции в течение дня. Там же пользователи смогут изучит информацию о партнерах акции, порядке и сроках ее проведения, а также условиях участия. На этом ресурсе можно узнать ответы и на иные вопросы.

В 2024 году победителям основного розыгрыша будут перечислены 1, 3 или 5 тысяч призовых баллов. При этом голосовавшие онлайн москвичи, возраст которых превышает 60 лет, и те, кто принимает участие в голосовании на портале mos.ru впервые, но не смогли победить, получат гарантированные призы. Каждому из них начислят 1 тысячу баллов. При этом каждый участник может претендовать только на один гарантированный приз.

В дальнейшем призовые баллы можно будет использовать для получения скидок в магазинах, аптеках, кафе и ресторанах или приобрести на них билеты в музеи и театры Москвы, а также пополнить за счет них карту "Тройка". Кроме того, баллы можно перечислить в благотворительные организации в качестве взноса.

В столице также пройдет розыгрыш дополнительных призов. Его победителям будет предоставлена скидка в размере 15 тысяч баллов на приобретение промокода любого из партнеров акции в таких категориях, как "Путешествия и культура", "Техника для дома" или "Спорт". Он должны будут выбрать только одну из них во время регистрации. Возможность подать заявку на участие сохранится до 19:59 8 сентября.

Между тем москвичи направили 32 миллиона рублей баллами программы "Миллион призов" на благотворительные цели. Так, благотворительные фонды, которые специализируются на помощи больным и тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, а также животным, получили 13 миллионов рублей.