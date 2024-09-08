Победители "Миллиона призов" направили на благотворительность 32 млн рублей

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Москвичи направили 32 миллиона рублей баллами программы "Миллион призов" на благотворительные цели. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Эти бонусы они выиграли после участия в электронном голосовании (онлайн или через терминал на участке) на выборах в Москве. В рамках акции "Миллион призов" победители получили одну, три или пять тысяч призовых баллов, где каждый бонус – это один рубль.

Так, на поддержку участников СВО и жителей приграничных районов Курской области перечислили 18,6 миллиона рублей. Благотворительные фонды, которые специализируются на помощи больным и тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, а также животным, получили 13 миллионов рублей.

Подробная информация о программе доступна по ссылке.

После подведения итогов двух розыгрышей победителями стали 1 миллион 530 тысяч человек, которых определили случайным образом. Полученные баллы также можно обменять на товары у партнеров программы, скидки в магазинах, аптеках, кафе и ресторанах, а также на билеты в музеи и театры Москвы.

В столице идет третий день голосования на выборах депутатов в Мосгордуму, а также муниципальных депутатов в ТиНАО и района Куркино. Москвичи, которые еще не приняли участие, могут сделать это до 20:00.

