Тимати проголосовал на выборах в МГД с помощью электронного терминала

Фото: телеграм-канал "Общественный штаб: выборы – 2024"

Рэпер Тимати проголосовал на выборах депутатов в Мосгордуму, воспользовавшись терминалом электронного голосования, сообщает Агентство "Москва".

Процедура голосования заняла не более пяти минут, рассказал артист в ходе посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

"Штаб выше всяких похвал. Я не первый раз здесь. Все достойно сделано, организовано. <...> Участвую в жизни страны, в частности в жизни города, поэтому любые возможности себя проявить голосованием, любой голос, я стараюсь не пропускать ни одни голосования", – подчеркнул он.

Кроме того, Тимати рассказал, что ждет от нового состава Мосгордумы продуктивной работы, направленной на благо жителей столицы. Артист также назвал Сергея Собянина замечательным мэром, который делает "гигантскую работу", и подчеркнул, что ожидает от новых депутатов соответствия уровню главы города.

Голосование в рамках выборов депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и Куркина началось 6 сентября. Выборы продлятся до 8-го числа. К настоящему времени свою позицию уже выразили около 2,5 миллиона москвичей, 2,2 миллиона из которых сделали это в онлайн-формате.

Граждане могут отдать свой голос в режиме онлайн или прийти на избирательные участки, которые работают с 08:00 до 20:00.