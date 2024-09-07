Владимир Соловьев проголосовал онлайн на выборах в Мосгордуму

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев дистанционно проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы.

"Я вчера через смартфон (проголосовал. – Прим. ред.), прекрасно, быстро все получилось. Естественно, когда куда-то надо идти, даже если это недалеко, это все равно какой-то процесс. А когда очень много дел, можно просто с рабочего места или из дома нажать кнопочку два раза, и все получается", – цитирует журналиста Агентство "Москва".

Соловьев также выразил надежду на более активное развитие этого способа голосования на всех уровнях выборов в России.

Голосование в рамках выборов депутатов в Мосгордуму началось 6 сентября. Выборы продлятся до 8-го числа. К настоящему времени свою позицию уже выразили около 2,5 миллиона москвичей, 2,2 миллиона из которых сделали это в онлайн-формате.

Граждане могут отдать свой голос в режиме онлайн или прийти на избирательные участки, которые работают с 08:00 до 20:00.