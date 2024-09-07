Певец Дмитрий Бикбаев проголосовал на выборах в Мосгордуму

Фото: vk.com/bikbaevdm

Певец, актер, руководитель "Московского продюсерского центра" Дмитрий Бикбаев проголосовал на выборах депутатов в Москве, пишет Агентство "Москва".

"Я выбрал электронное голосование, поскольку слежу за новыми тенденциями. Раньше было дистанционное голосование, сейчас захотелось попробовать голосование через терминал", – отметил актер.

Кроме того, Бикбаев высоко оценил атмосферу, царящую на избирательном участке и позитивный настрой коллектива. Также он указал на быстроту процедуры.

Ранее свой голос отдал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Он сделал это при помощи электронного голосования.

Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и Куркина начались 6 сентября и продлятся до 8 сентября. Свой выбор сделали уже более 2 миллионов москвичей. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00. Также отдать свой голос можно в онлайн-режиме на сайте elec.mos.ru.

