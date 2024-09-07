07 сентября, 15:31Политика
Директор "Зарядья" Демидов проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы онлайн
Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
Директор "Зарядья" Иван Демидов в День города принял участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов МГД. Об этом он рассказал в своем официальном телеграм-канале.
"С Днем рождения, Москва! Что мы можем для тебя сделать, наш любимый город? Проголосовать за будущее? Я уже", – отметил Демидов.
Ранее участие в голосовании принял глава правительства РФ Михаил Мишустин. Он отметил важность участия граждан страны в голосовании на региональных и муниципальных выборах.
В Москве идет второй день голосования. Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и Куркина продлятся до 8 сентября. По данным Общественного штаба, столичная система электронного голосования успешно противостоит кибератакам. Усовершенствовать систему помогли тестовые процедуры голосования.
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