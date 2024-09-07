Братья Запашные проголосовали на выборах в МГД с помощью электронных терминалов

Фото: телеграм-канал ZАПАШНЫЙ

Художественный руководитель ГУП "Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского" Аскольд Запашный и гендиректор цирка Эдгард Запашный проголосовали на выборах депутатов Мосгордумы с помощью электронных терминалов, пишет Агентство "Москва".

Аскольд Запашный отметил технологии и уровень, на котором проводится голосование в столице. Он также сказал, что очень хотел проголосовать онлайн.

"Но в силу медийности и необходимости физического присутствия на избирательном участке, я сделал традиционно сегодня этот поход, классический", – сказал Аскольд Запашный, добавив, что онлайн-формат является будущим голосования.

Худрук цирка подчеркнул, что это не единственно необходимый способ голосования, так как каждый выбирает наиболее удобный для себя. По его словам, наличие нескольких способов для голосования говорит о том, что все делается для того, чтобы людям было комфортно. Запашных отметил, что самое неправильное – это, когда человек совсем не участвует в голосовании.

В свою очередь, Эдгард Запашный также проголосовал в избирательном участке, рассказав, что само голосование заняло меньше полминуты.

"Мы часто с вами слышим вот эти слова – "гражданский долг". Я считаю, что это правильные слова. У нас с вами, как у гражданского общества, есть долг, который мы должны выполнять. Проголосовать важно. Я уверен, что изменения зависят от каждого из нас, от активности каждого из нас", – заявил Запашный.

Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и Куркина стартовали 6 сентября и продлятся до 8-го числа.

Между тем второй день голосования проходит в штатном режиме. Более 2 миллионов москвичей уже сделали свой выбор. Столичная система электронного голосования успешно противостоит кибератакам.