Ресторатор Миронов рассказал, как можно потратить баллы "Миллиона призов"

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Потратить баллы "Миллиона призов" можно на продукцию ресторанов "Мясо&Рыба", заявил ресторатор Сергей Миронов.

"Совмещайте полезное с приятным, участвуйте в электронном голосовании и добро пожаловать в наши рестораны", – написал он в своем телеграм-канале.

Призовые баллы можно получить, если проголосовать на выборах в формате онлайн или через специальный терминал на избирательном участке. Затем их можно будет обменять на различные товары в магазинах, оплату счетов в ресторанах и даже благотворительность.

Также их можно использовать, чтобы пополнить карту "Тройка". При обмене каждый призовой балл равен одному рублю. В столице уже завершился первый розыгрыш – победителями стали 1 133 250 участников, из них 1 122 000 в основном розыгрыше и 11 250 – в дополнительном.

Второй день выборов депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и Куркина идет в Москве. Голосование продлится до 8 сентября. Избирательные участки работают с 8 до 20 часов. Также отдать свой голос можно в онлайн-режиме на сайте mos.ru.

