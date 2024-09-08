МВД: нарушений, способных повлиять на итоги выборов в РФ, не зарегистрировано

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Нарушений, которые могли бы оказать влияние на результаты выборов в России, не зарегистрировано, сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление представителя МВД РФ Дмитрия Дацко в ЦИК.

Вместе с тем сотрудники ведомства возбудили пять уголовных дел, имеющих отношение к проведению избирательных кампаний, подчеркнул представитель МВД. По его словам, почти все они связаны с ложными сообщениями об актах терроризма.

Кроме того, в стране не было зафиксировано никаких дискредитирующих выборы в России поводов, сообщила ранее председатель ЦИК Элла Памфилова.

При этом, по ее словам, в ходе выборов 66 бюллетеней были признаны недействительными на трех участках в Челябинской области и на Алтае. Она подчеркнула, что к этому вопросу применяется жесткий и бескомпромиссный подход.

Вместе с тем Роскомнадзор зафиксировал 222 DDoS-атаки на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ в период подготовки и проведения единого дня голосования. Их общая продолжительность составила 3 часа 42 минуты. Мощность в пике достигала свыше 163 гигабит в секунду и 15,1 миллиона пакетов.