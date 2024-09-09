Более 53 млн рублей отдали на благотворительность участники "Миллиона призов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 53 миллионов рублей было пожертвовано на благотворительность участниками акции #ВыбираемВместе2024 – Москва программы "Миллион призов", передает портал мэра и правительства столицы.

При этом около 31,8 миллиона рублей направлены на поддержку участников СВО и жителей приграничных районов Курской области, а остальные 21,4 миллиона перечислили благотворительным организациям, помогающим тяжелобольным людям и тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, бездомным животным.

Пожертвования отдавали победители акции, участвующие в выборах депутатов в Московскую городскую думу, ТиНАО и Куркина. Розыгрыши проводились среди горожан, воспользовавшихся онлайн-системой или терминалом на избирательном участке. Победители получили одну, три или пять тысяч призовых баллов при схеме один рубль равен одному баллу. Выигрыш можно обменять на скидки у партнеров акции или пожертвовать на благотворительность.

Всего число победителей в программе "Миллион призов" превысило 1,7 миллиона человек. При этом последний, третий розыгрыш акции прошел утром 9 сентября. Проверить его результаты можно, авторизовавшись на странице акции по ссылке.

Для получения призовых баллов выигравшим необходимо до 30 сентября активировать уникальный код участника, так как без этого они не смогут обменять свой выигрыш на промокоды у партнеров акции. Сами промокоды будут действительны до 15 декабря включительно.

Партнерами акции стали различные онлайн-сервисы. Например, в каталоге партнеров представлены операторы связи и их цифровые экосистемы. Они предоставляют доступ в интернет и к цифровому телевидению, предлагают подписки на сервисы для прослушивания музыки, чтения книг и другое.

Там же указаны и цифровые сервисы, помогающие экономить на покупках, получать повышенные бонусы и спецпредложения в магазинах. Например, баллы можно потратить на заказ в сервисе доставки продуктов и других товаров. Также баллы можно обменять на киберзащиту цифровых устройств.