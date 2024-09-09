Более 1,7 миллиона москвичей стали победителями программы "Миллион призов"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Победителями трех розыгрышей в рамках акции "#ВыбираемВместе2024 – Москва" программы "Миллион призов" стали 1 705 807 человек. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Призы были разыграны случайным образом при помощи специального оборудования. Победителям основного розыгрыша выдадут 1 000, 3 000 и 5 000 баллов. Некоторые категории участников голосования онлайн, которые не стали победителями основного розыгрыша, получили гарантированные призы.

По одной тысяче призовых баллов было начислено впервые голосовавшим дистанционно и москвичам старше 60 лет. Выигрыш можно обменять на скидки в магазинах, ресторанах и кафе, на покупку билетов в музей или театр, а также перевести на благотворительность и пополнить баланс карты "Тройка".

Кроме того, среди отдавших свой голос онлайн прошли розыгрыши дополнительных призов. За три дня 15 тысяч москвичей получили скидку в 15 тысяч баллов на товары и услуги партнеров акции в категориях "Путешествия и культура", "Техника для дома" и "Спорт".

Для получения баллов необходимо активировать уникальный код участника на сайте "Миллион призов". Сделать это необходимо до 30 сентября. Обменять выигранные баллы на промокод можно до 14 декабря, а использовать его у партнеров программы – до 15 декабря.

Москвичи уже направили 32 миллиона рублей баллами программы "Миллион призов" на благотворительные цели. Фонды, которые специализируются на помощи больным и тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, а также животным, получили 13 миллионов рублей. На поддержку участников СВО и жителей приграничных районов Курской области москвичи перечислили 18,6 миллиона рублей.

