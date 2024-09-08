Сергей Собянин поблагодарил москвичей за активность на выборах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Явка на выборах в Мосгордуму превысила 40%. Этот результат оказался почти вдвое выше итогов предыдущих выборов, которые состоялись в 2019 году, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

"Я благодарен москвичам за высокую активность на выборах, играющих важную роль для нашего города", – отметил он.

По его данным, впервые участие в выборах приняли около 1,5 миллиона горожан. Это свидетельствует о том, что создание удобных, современных систем голосования способствует вовлечению значительного числа людей в выборный процесс, подчеркнул мэр. Он счел это чрезвычайно важным фактором.

Глава города также сообщил, что выборы прошли штатно и без сбоев. Несмотря на более 300 атак, совершенных на систему ДЭГ, она продолжала работать без каких-либо проблем.

В ходе голосования москвичи могли выразить свою позицию в электронном формате на избирательных участках или с помощью бумажных бюллетеней, напомнил мэр.

В соответствии с предварительными итогами голосования, партия "Единая Россия" побеждает в 38 округах из 45. К настоящему моменту можно говорить о ее убедительной победе, подчеркнул Собянин, поздравив всех причастных.

При этом КПРФ сумела одержать победу в 3 округах, а "Новые люди" и СЗРП получат по одному мандату. Еще в двух округах избиратели отдали наибольшее число голосов самовыдвиженцам.

По словам главы города, в 2024 году выборы оказались высококонкурентными. Так, если в 2019-м на 45 мандатов претендовали 225 кандидатов, то в 2024 году на то же число мандатов выдвинулся 281 кандидат, подчеркнул он.

Ранее председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев обратился с предварительным поздравлением к тем, кто одерживает победу на выборах, прошедших в единый день голосования. Политик подчеркнул, что это кредит доверия, который необходимо реализовать в ближайшее время.