Общественный штаб: кандидаты от ЕР получили большинство мест в Мосгордуме

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Кандидаты от партии "Единая Россия" по предварительным итогам выборов в Мосгордуму получили 38 мест из 45, сообщил Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице.

"По предварительным результатам выборов в Московскую городскую думу, представители "Единой России" набрали наибольшее количество голосов более чем в 80% округов", – уточнил зампредседателя Московской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

При этом явка на выборах составила 40,32%. В общей сложности в голосовании за депутатов в МГД, ТиНАО и Куркино приняли участие свыше 3,15 миллиона человек. По данным штаба, такой интерес к выборам в столице является исключительным.

Около 2,7 миллиона человек выбрали онлайн-формат голосования. Терминалами электронного голосования на избирательных участках воспользовались более 320 тысяч москвичей, а бумажные бюллетени получили 140 тысяч жителей столицы. При этом по ранее поданной заявке они были выдани почти 9,6 тысячи избирателям, а еще 8,2 тысячи оформили заявление непосредственно на участке.

Голосование в Москве подошло к концу штатно, подчеркнули представители штаба.

Ранее председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев обратился с предварительным поздравлением к тем, кто одерживает победу на выборах, прошедших в единый день голосования. Политик подчеркнул, что это кредит доверия, который необходимо реализовать в ближайшее время.