Медведев призвал избранных губернаторов и депутатов реализовать оказанное доверие

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Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев обратился с предварительным поздравлением к тем, кто одерживает победу на выборах, прошедших в единый день голосования. Политик подчеркнул, что это кредит доверия, который необходимо реализовать в ближайшее время.

"Это касается и высших должностных лиц субъектов федерации, то есть губернаторов. Это касается и депутатов законодательных органов власти, субъектов Российской Федерации, и депутатов органов местного самоуправления, а также органов местной администрации", – пояснил Медведев во время видео-конференц-связи по предварительным итогам выборов.

Между тем партия "Единая Россия", в соответствии с предварительными данными, побеждает в 80% избирательных округов Москвы, заявил ранее Сергей Собянин. По словам мэра столицы, такие результаты позволяют говорить об убедительной победе.

В 2024 году москвичи могли голосовать на протяжении трех дней – с 6 по 8 сентября. Выразить свою позицию можно было на избирательных участках, которые работали во всех районах Москвы, а также в онлайн-формате на сайте elec.mos.ru. В настоящее время продолжается подсчет голосов.