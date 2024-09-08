Сергей Собянин: явка на выборы в Москве составила 40%

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Явка на выборах депутатов Мосгордумы, а также муниципальных депутатов ТиНАО и Куркина составила 40%, сообщил Сергей Собянин во время видеоконференции с председателем политической партии "Единая Россия" Дмитрием Медведевым.

"Для Москвы это очень много. Это почти в два раза больше, чем было в 2019 году", – обратил внимание мэр.

Глава города также поблагодарил москвичей за активность, которую они проявили в рамках выборов региональных и местных властей.

После окончания выборов начнется процедура подсчета голосов. Скорость процесса зависит от числа жителей столицы, которые участвовали в голосовании.

Между тем ответственные хранители уже соединили ключ расшифрования электронного голосования в Мосгоризбиркоме. Данная процедура была проведена после того, как в блокчейн поступили все голоса избирателей.