Ключ для расшифровки результатов электронного голосования соединили в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Ответственные хранители соединили ключ расшифрования электронного голосования в Мосгоризбиркоме, сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами.

Данная процедура была проведена после того, как в блокчейн поступили все голоса избирателей. С этого момента начался процесс подсчета голосов – электронных и традиционных. Комиссии на всех избирательных участках также продолжают свою работу.

"После подсчета бумажных бюллетеней итоговые протоколы отправляются в ТИК, которые заносят данные в систему ГАС "Выборы", затем документы отправляются в окружные комиссии. Когда все протоколы появятся в системе, то станут известны итоговые результаты по округам", – объяснила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

Сам ключ был сформирован и разделен на несколько частей перед проведением выборов, что позволило защитить результаты голосования – узнать их можно лишь после соединения ключа.

Выборы депутатов Московской городской Думы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино завершились. В этом году горожане могли голосовать на протяжении трех дней – с 6 по 8 сентября. Выразить свою позицию можно было на избирательных участках, а также в онлайн-формате на портале mos.ru.

На протяжении всего выборного процесса система электронного голосования работала в штатном режиме. По последним данным, почти 3 миллиона граждан, из которых около 2,6 миллиона человек предпочли онлайн-формат, проголосовали в Москве на выборах.

