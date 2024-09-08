Почти три миллиона москвичей приняли участие в выборах депутатов Мосгордумы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Почти 3 миллиона граждан, из которых около 2,6 миллиона человек предпочли онлайн-формат, проголосовали в столице на выборах депутатов Мосгордумы, а также муниципальных депутатов в ТиНАО и Куркине. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в городе.

По словам заместителя председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрия Реута, свыше 280 тысяч москвичей решили проголосовать с помощью терминалов электронного голосования на избирательных участках, еще примерно 115 тысяч человек воспользовались бумажными бюллетенями, чтобы отдать свой голос на участках.

При этом конфликтных ситуаций на участках почти не фиксируется, а само голосование проходит в штатном режиме, добавил руководитель Общественного штаба Вадим Ковалев. Как он утверждает, все запросы на получение бумажного бюллетеня удовлетворяются в полном объеме. Также бумажный бюллетень выдается особым категориям избирателей, например, пациентам московских больниц, военным и другим.

"Общественным штабом зафиксировано, что в ряде случаев наблюдатели от КПРФ пытаются спровоцировать избирателей на участках в связи с заявочным форматом голосования с помощью бумажных бюллетеней", – рассказал Ковалев.

Штаб изучает все заявки граждан, которые направляются как членами штаба, так и из соцсетей. Кроме того, заместитель руководителя штаба Александр Асафов опроверг информацию, появившуюся в ряде телеграм-каналов, о якобы препятствиях для голосования бумажным бюллетенем.

"Все они носят заметный повторяющийся характер. Все такие случаи Штаб проверяет – ни о каком недопуске речи не идет, все заявившиеся на голосование с помощью бумажного бюллетеня избиратели получают его", – предупредил Асафов.

Всего на систему московского электронного голосования было совершено уже около 266 DDoS-атак и все они были успешно отражены.

"Выборы депутатов в столичный парламент, а также депутатов в муниципальные Советы депутатов в ТиНАО и Куркине вызывают высокий интерес у москвичей", – подытожили в Общественном штабе.

На портале мэра и правительства столицы напомнили, что все цифровые голоса москвичей анонимны и надежно защищены ключами шифрования, а также технологией блокчейна, которая обеспечивает прозрачность, неизменность и безопасность электронного голосования в столице.

Москвичи все еще могут проголосовать на выборах депутатов Мосгордумы, а также муниципальных депутатов в ТиНАО и Куркина. Участки будут открыты для жителей столицы до 20:00 8 сентября в Москве. Кроме того, горожане могут отдать свой голос онлайн.

За прозрачностью выборов в столице с помощью камер видеонаблюдения следят свыше 12 тысяч человек. Наблюдатели находятся как в Общественном штабе, так и на избирательных участках.

