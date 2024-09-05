В Москве провели разделение ключа электронного голосования перед выборами

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В Московской городской избирательной комиссии провели церемонию разделения ключа расшифрования дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Узнать результаты выборов можно только после его применения, передает сайт Общественного штаба по наблюдению за выборами.

Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов столичного правительства Артем Костырко рассказал, что это гарантирует, что итоги выборов останутся неизвестны до завершения процесса голосования.

"Только после обратной процедуры соединения ключа, которая проводится после того, как в блокчейн поступят последние голоса избирателей, начнутся расшифровка и подсчет голосов. Анонимность волеизъявления каждого конкретного избирателя сохранится", – пояснил Костырко.

В свою очередь, председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова заявила, что запись ключа расшифрования ЭГ и ДЭГ осуществляется на отдельные внешние носители информации.

"Иными словами – организаторы выборов и участники избирательного процесса должны видеть, что важнейшие составляющие процесса электронного голосования сохранены публично", – отметила она.

Ключ будут хранить руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев, замруководителя штаба Александр Асафов, член штаба Виктор Блажеев, блогер и общественный деятель Кирилл Шулика, а также Кириллова.

"8 сентября, через 15 минут после окончания голосования мы снова встретимся в Мосгоризбиркоме, чтобы соединить ключ расшифрования ДЭГ", – сказал Ковалев.

Выборы депутатов МГД, муниципальных депутатов ТиНАО и Куркина пройдут 6, 7 и 8 сентября. За ходом голосования будут наблюдать 12 680 человек. В штабе уже заявили о полной готовности к сентябрьским выборам.