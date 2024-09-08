Выборы депутатов в Москве завершены

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Голосование на выборах депутатов Московской городской Думы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино завершилось, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В 2024 году горожане могли голосовать на протяжении трех дней – с 6 по 8 сентября. Выразить свою позицию можно было на избирательных участках, которые работали во всех районах Москвы, а также в онлайн-формате на портале mos.ru.

На протяжении всего выборного процесса система электронного голосования работала в штатном режиме. Воспользоваться ей могли совершеннолетние москвичи при наличии постоянной регистрации в столице и полной учетной записи на mos.ru.

Дистанционное электронное голосование проводилось на сайте elec.mos.ru в круглосуточном режиме. Жители столицы могли получить цифровой бюллетень в период с 08:00 6 сентября до 20:00 8 сентября.

Электронный формат дал москвичам возможность выразить свою позицию в удобное для них время и из любого места. При этом они не были обязаны посещать избирательный участок. Перейти на страницу голосования можно было с любого устройства, которое имело доступ в интернет.

После окончания выборов стартует процедура подсчета голосов. При этом для подведения итогов электронного голосования необходимо будет собрать ключ расшифрования. Скорость процесса зависит от числа жителей столицы, которые участвовали в голосовании.

Те горожане, которые выразили свою позицию онлайн или воспользовались для этого терминалом электронного голосования, стали участниками акции "#ВыбираемВместе2024" программы "Миллион призов". Розыгрыши среди них проводились 7 и 8 сентября.

Участники смогли получить городские баллы, которые в дальнейшем можно будет обменять на скидки и товары у партнеров акции. К их числу относятся магазины одежды и обуви, а также детских и спортивных товаров. Кроме того, за баллы можно приобрести билеты в театры, музеи, а также оплатить счет в ресторане. Еще один розыгрыш, который станет последним, запланирован на утро 9 сентября.

Между тем москвичи направили 32 миллиона рублей баллами программы "Миллион призов" на благотворительные цели. Так, благотворительные фонды, которые специализируются на помощи больным и тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, а также животным, получили 13 миллионов рублей.