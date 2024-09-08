Голосование на выборах депутатов в МГД, ТиНАО и Куркине завершилось штатно

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Голосование на выборах депутатов Московской городской Думы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино завершилось в штатном режиме, сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

Все избирательные участки были закрыты в 20:00. К концу подошло и электронное голосование. Избиратели, которые получили цифровые бюллетени в последний момент, успели выразить свою позицию до 20:15, отметили в штабе.

"Общественный штаб внимательно следил за ходом голосования, мы отреагировали на каждый сигнал, группа мобильного реагирования, при необходимости, выезжала на участки, ни одного нарушения, которое повлияло на ход выборов, зафиксировано не было. Электронное голосование работало стабильно на протяжении всех дней голосования", – подчеркнул руководитель штаба Вадим Ковалев.

После окончания выборов начнется процедура подсчета голосов. Скорость процесса зависит от числа жителей столицы, которые участвовали в голосовании.

Между тем ответственные хранители уже соединили ключ расшифрования электронного голосования в Мосгоризбиркоме. Данная процедура была проведена после того, как в блокчейн поступили все голоса избирателей.