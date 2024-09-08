Собянин: "Единая Россия" по предварительным данным побеждает в 80% избирательных округов

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Партия "Единая Россия", в соответствии с предварительными данными, побеждает в 80% избирательных округов Москвы в рамках выборов депутатов Мосгордумы. Об этом сообщил Сергей Собянин во время видеоконференции с председателем партии Дмитрием Медведевым.

По словам мэра, такие результаты позволяют говорить об убедительной победе.

Глава города также подчеркнул, что в ходе выборов система голосования работала без сбоев и других технических неполадок. При этом удалось отразить около 300 DDoS-атак.

Вместе с тем явка на выборах составила 40%. Мэр поблагодарил москвичей за активность, которую они проявили в ходе голосования.

В 2024 году горожане могли голосовать на протяжении трех дней – с 6 по 8 сентября. Выразить свою позицию можно было на избирательных участках, которые работали во всех районах Москвы, а также в онлайн-формате на сайте elec.mos.ru.