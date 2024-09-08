08 сентября, 21:43Мэр Москвы
Собянин заявил, что система голосования на выборах в Москве работала без сбоев и задержек
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий
Система голосования работала без сбоев и других технических неполадок, в том числе при максимальной загруженности, на выборах депутатов Мосгордумы, а также муниципальных депутатов ТиНАО и Куркина. Об этом рассказал Сергей Собянин во время видеоконференции с председателем партии "Единая Россия" Дмитрием Медведевым по предварительным итогам единого дня голосования – 2024.
Мэр напомнил, что, помимо традиционного дистанционного электронного голосования, граждане в большом объеме пользовались электронным голосованием на избирательных участках. По его словам, никаких серьезных жалоб на ход голосования не поступало, а специалистам удалось успешно отразить около 300 DDoS-атак на систему.
Выборы депутатов Московской городской Думы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино официально завершились. В этом году голосование длилось три дня – с 6 по 8 сентября. Выразить свою позицию можно было на избирательных участках, а также в онлайн-формате на портале mos.ru.
Голосование по итогам выборов прошло в штатном режиме. По словам мэра, явка составила 40%.
Специалисты приступили к подсчетам голосов после того, как ответственные хранители соединили ключ расшифрования электронного голосования в Мосгоризбиркоме.
Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и Куркина завершены