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10 сентября, 15:11

Политика

Мосгоризбирком признал выборы депутатов МГД восьмого созыва состоявшимися

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Московская городская избирательная комиссия (Мосгоризбирком) признала выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва состоявшимися. Такое решение принято в ходе заседания комиссии.

"Избрано 45 депутатов по одномандатным избирательным округам", – сказала председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

В выборах приняли участие 3 155 663 избирателя, из них 3 009 865 воспользовались электронным и дистанционным голосованием, а еще 145 820 – бумажным вариантом. В итоге, по результатам обработки 100% бюллетеней, представители от "Единой России" получили 38 из 45 мандатов. Также в парламент Москвы прошли два самовыдвиженца, три человека от КПРФ, и по одному от партий "Новые люди" и "СР-ЗП".

В соответствующих округах победу одержали:

  1. Андрей Титов;
  2. Ольга Зайцева;
  3. Антон Шкаплеров;
  4. Мария Киселева;
  5. Милена Авимская;
  6. Надежда Перфилова;
  7. Дарья Борисова;
  8. Андрей Медведев;
  9. Лариса Картавцева;
  10. Николай Зубрилин;
  11. Алексей Шапошников;
  12. Алексей Лисовенко;
  13. Александр Сапронов;
  14. Сабина Цветкова;
  15. Петр Потапов;
  16. Елена Ямщикова;
  17. Вячеслав Арбузов;
  18. Людмила Митрюк;
  19. Майя Булаева;
  20. Леонид Зюганов;
  21. Инна Святенко;
  22. Максим Руднев;
  23. Аркадий Корольков;
  24. Людмила Стебенкова;
  25. Евгений Селиверстов;
  26. Степан Орлов;
  27. Александр Лиханов;
  28. Олег Артемьев;
  29. Алексей Кучмин;
  30. Ольга Мельникова;
  31. Людмила Гусева;
  32. Александр Семенников;
  33. Наталия Метлина;
  34. Екатерина Раззакова;
  35. Анатолий Петрукович;
  36. Александр Козлов;
  37. Валерий Головченко;
  38. Мария Воропаева;
  39. Родион Газманов;
  40. Татьяна Батышева;
  41. Евгений Герасимов;
  42. Ирина Слуцкая;
  43. Светлана Акулова;
  44. Александр Даванков;
  45. Максим Джетыгенов.

Выборы депутатов МГД, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино проходили с 6 по 8 сентября. На них было доступно электронное голосование как на elec.mos.ru, так и на всех избирательных участках города со специальными терминалами. Также можно было проголосовать с помощью бумажного бюллетеня.

Явка на столичных выборах превысила 40%, что почти в два раза больше предыдущего показателя 2019 года. В ходе голосования в других российских субъектах также выбирались новые главы регионов. В результате избиратели поддержали всех действующих губернаторов, а также назначенных Владимиром Путиным кандидатов, временно исполнявших полномочия глав.

Элла Памфилова рассказала, что избиратели поддержали удобные формы голосования

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