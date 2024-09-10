Мосгоризбирком признал выборы депутатов МГД восьмого созыва состоявшимися

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Московская городская избирательная комиссия (Мосгоризбирком) признала выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва состоявшимися. Такое решение принято в ходе заседания комиссии.

"Избрано 45 депутатов по одномандатным избирательным округам", – сказала председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

В выборах приняли участие 3 155 663 избирателя, из них 3 009 865 воспользовались электронным и дистанционным голосованием, а еще 145 820 – бумажным вариантом. В итоге, по результатам обработки 100% бюллетеней, представители от "Единой России" получили 38 из 45 мандатов. Также в парламент Москвы прошли два самовыдвиженца, три человека от КПРФ, и по одному от партий "Новые люди" и "СР-ЗП".

В соответствующих округах победу одержали:



Андрей Титов; Ольга Зайцева; Антон Шкаплеров; Мария Киселева; Милена Авимская; Надежда Перфилова; Дарья Борисова; Андрей Медведев; Лариса Картавцева; Николай Зубрилин; Алексей Шапошников; Алексей Лисовенко; Александр Сапронов; Сабина Цветкова; Петр Потапов; Елена Ямщикова; Вячеслав Арбузов; Людмила Митрюк; Майя Булаева; Леонид Зюганов; Инна Святенко; Максим Руднев; Аркадий Корольков; Людмила Стебенкова; Евгений Селиверстов; Степан Орлов; Александр Лиханов; Олег Артемьев; Алексей Кучмин; Ольга Мельникова; Людмила Гусева; Александр Семенников; Наталия Метлина; Екатерина Раззакова; Анатолий Петрукович; Александр Козлов; Валерий Головченко; Мария Воропаева; Родион Газманов; Татьяна Батышева; Евгений Герасимов; Ирина Слуцкая; Светлана Акулова; Александр Даванков; Максим Джетыгенов.

Выборы депутатов МГД, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино проходили с 6 по 8 сентября. На них было доступно электронное голосование как на elec.mos.ru, так и на всех избирательных участках города со специальными терминалами. Также можно было проголосовать с помощью бумажного бюллетеня.

Явка на столичных выборах превысила 40%, что почти в два раза больше предыдущего показателя 2019 года. В ходе голосования в других российских субъектах также выбирались новые главы регионов. В результате избиратели поддержали всех действующих губернаторов, а также назначенных Владимиром Путиным кандидатов, временно исполнявших полномочия глав.

