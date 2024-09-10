10 сентября, 15:11Политика
Мосгоризбирком признал выборы депутатов МГД восьмого созыва состоявшимися
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Московская городская избирательная комиссия (Мосгоризбирком) признала выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва состоявшимися. Такое решение принято в ходе заседания комиссии.
"Избрано 45 депутатов по одномандатным избирательным округам", – сказала председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
В выборах приняли участие 3 155 663 избирателя, из них 3 009 865 воспользовались электронным и дистанционным голосованием, а еще 145 820 – бумажным вариантом. В итоге, по результатам обработки 100% бюллетеней, представители от "Единой России" получили 38 из 45 мандатов. Также в парламент Москвы прошли два самовыдвиженца, три человека от КПРФ, и по одному от партий "Новые люди" и "СР-ЗП".
В соответствующих округах победу одержали:
- Андрей Титов;
- Ольга Зайцева;
- Антон Шкаплеров;
- Мария Киселева;
- Милена Авимская;
- Надежда Перфилова;
- Дарья Борисова;
- Андрей Медведев;
- Лариса Картавцева;
- Николай Зубрилин;
- Алексей Шапошников;
- Алексей Лисовенко;
- Александр Сапронов;
- Сабина Цветкова;
- Петр Потапов;
- Елена Ямщикова;
- Вячеслав Арбузов;
- Людмила Митрюк;
- Майя Булаева;
- Леонид Зюганов;
- Инна Святенко;
- Максим Руднев;
- Аркадий Корольков;
- Людмила Стебенкова;
- Евгений Селиверстов;
- Степан Орлов;
- Александр Лиханов;
- Олег Артемьев;
- Алексей Кучмин;
- Ольга Мельникова;
- Людмила Гусева;
- Александр Семенников;
- Наталия Метлина;
- Екатерина Раззакова;
- Анатолий Петрукович;
- Александр Козлов;
- Валерий Головченко;
- Мария Воропаева;
- Родион Газманов;
- Татьяна Батышева;
- Евгений Герасимов;
- Ирина Слуцкая;
- Светлана Акулова;
- Александр Даванков;
- Максим Джетыгенов.
Выборы депутатов МГД, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино проходили с 6 по 8 сентября. На них было доступно электронное голосование как на elec.mos.ru, так и на всех избирательных участках города со специальными терминалами. Также можно было проголосовать с помощью бумажного бюллетеня.
Явка на столичных выборах превысила 40%, что почти в два раза больше предыдущего показателя 2019 года. В ходе голосования в других российских субъектах также выбирались новые главы регионов. В результате избиратели поддержали всех действующих губернаторов, а также назначенных Владимиром Путиным кандидатов, временно исполнявших полномочия глав.
Элла Памфилова рассказала, что избиратели поддержали удобные формы голосования